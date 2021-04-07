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أمريكا تدرس مقاطعة دورة الألعاب الشتوية في الصين

07 نيسان / أبريل 2021 08:50

أمريكا تدرس مقاطعة دورة الألعاب الشتوية في الصين
أمريكا تدرس مقاطعة دورة الألعاب الشتوية في الصين

  ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام العام المقبل في الصين بسبب قمع بكين للأقليات وغيرها من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.

وقال نيد برايس المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أمريكا ستتشاور مع دول أخرى لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن القيام بمقاطعة جماعية.

وأوضح أن الوزارة “تدرس” مثل هذا الإجراء رغم عدم اتخاذ قرار نهائي.

وكانت إدارتي بايدن وترامب قد وصفتا محاولات الصين للسيطرة على أقلية الإويغور المسلمة وحرمانها من هويتها الثقافية بأنها إبادة جماعية.

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