زيدان يرفض تضخيم الثلاثية .. وكلوب يخرج بشماعة جديدة

تحلى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بعقلية الفائز المتواضع، بعد تخطي ليفربول بنتيجة 3-1، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مُصرا على أن فريقه لم يحسم بعد بطاقة الترشح للدور نصف النهائي، وذلك في حديثه الروتيني مع وسائل الإعلام عقب نهاية المباراة.

وقال زيزو “أنا سعيد من أجل فينيسيوس وكل اللاعبين، كانت مباراة رائعة للجميع، وكنا نعرف أنه سيتصرف بشكل صحيح عندما يجد المساحة المطلوبة، والهدف الأول خير مثال على ذلك، ربما كان بحاجة للتسجيل، وهذه المباراة ستمنحه الكثير من الثقة، وهو يستحق ذلك، في الحقيقة لا أعرف ما إذا كانت المباراة الأفضل له أم لا، لكن تسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا يبدو أمرا مهما للفريق”.

وسُئل عن كيفية الخروج من ورطة غياب مواطنه رافاييل فاران، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا قبيل ساعات من ضربة بداية المباراة، فكانت إجابته “لا شيء تغير، كل ما فعلته أنني أشركت ميليتاو في التشكيلة الأساسية، وكما قلت. أنا سعيد من أجل الجميع، لأنه ليس بالأمر السهل أبدا أن تخسر لاعبا أساسيا في اللحظات الأخيرة، ولو أننا اعتادنا على ذلك هذا العام”.

وعن المباراة قال “قمنا بالتحضير بشكل جيد منذ الدقيقة الأولى، والمواصلة على ذلك ليست سهلة، صحيح واجهتنا بعض الصعوبات في بداية الشوط الثاني، لكن بعد ذلك لعبنا بشكل رائع حتى نهاية المباراة، وحقا أنا فخور بما قدمه الفريق، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها”.

وأضاف “الآن سنبدأ التركيز على التحضير والتعافي لمباراة الكلاسيكو، أما دوري الأبطال، فلا يزال بعيدا، كل ما في الأمر أننا سعداء بالفوز والأداء اليوم، لكن الطريق ما زال طويلا، وسنواصل القتال على الدوري الإسباني ودوري الأبطال، ونعرف أن هنالك مباراة قوية تنتظرنا في الإياب بعد الكلاسيكو”.

وحين سُئل عن رأيه في تصريحات كلوب الساخرة من ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، قال “لن أعلق على ما قاله كلوب”، خاتما اللقاء الصحافي ” قاموا بالتسديد مرة واحدة وسجلوا هدفا، هذه هي كرة القدم، الأمر لا زال معقد ولم يعجبنا ذلك بالطبع، لكنني سأبقى مع فريقي من البداية وحتى النهاية”.

في الجهة المقابلة، تفنن كالعادة يورغن كلوب في تبرير الهزيمة، بوضع علامات استفهام على ملعب المباراة، بطريقة أعادت إلى الأذهان حججه القديمة عن الطقس والرياح، بعد كل تعثر لأحمر الميرسيسايد، وهذه المرة قال “الأمر كان غريبا بالنسبة لنا أمام ريال مدريد في هذا الملعب الذي يشبه ملاعب التدريب، لكن أنفيلد سيكون ملعبا مناسبا لنا في المباراة المقبلة، جعلنا الأمر في غاية السهولة لريال مدريد”.

وأضاف في رده على سؤال حول إمكانية قلب الطاولة على الريال، كما فعلها هذا الجيل في ريمونتادا برشلونة الشهيرة العام قبل الماضي “ما حدث أمام برشلونة، يعود 80% إلى أجواء ملعب آنفيلد روود ودعم الجماهير، لكن هذه المرة سيكون الأمر مختلفا أمام ريال مدريد، وفي كل الأحوال سنبذل قصارى جهدنا في الإياب”.

كما سجل اعتراضه على قرار الحكم، بعدم التدخل في لقطة التحام لوكاس فاسكيز على ساديو ماني لمنعه من انفراد صريح مع الحارس تيبو كورتوا، والنتيجة كانت تُشير إلى تقدم الريال بهدف وحيد، وعنها قال “لا أعلم إذا ما كان الحكم لديه أمر شخصي، ولكن أخبرته أن ما حدث لم يكن عدلا”.