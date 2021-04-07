"هيئة الزكاة "و"الأوقاف" يناقشان آلية جمع الزكاة لخدمة الفقراء

غزة- الرأي

عقدت هيئة الزكاة الفلسطينية اجتماعاً موسعاً مع الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الاوقاف الشؤون الدينية، وذلك في إطار تعزيز برامج الشراكة مع الجهات الحكومية .

جاء ذلك، بحضور ممثلين عن كافة لجان الزكاة العاملة في محافظات قطاع غزة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل 2021م، في قاعة المؤتمرات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمدينة غزة.



حيث عقد اللقاء بحضورمحمود عاشور، و رياض أبو يوسف أعضاء المجلس الأعلى للزكاة.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المشتركة بخصوص جمع الزكاة وخصمها من ضريبة الدخل وآلية صرفها وفق مصارفها الشرعية، وعبر البرامج المشتركة مع الإدارة العامة للزكاة، وبما يخدم أكبر شريحة من الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة.

