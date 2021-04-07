تعليم خان يونس يفتتح الوحدة التقنية "ويب" في مدرسة محمد النجار

خان يونس- الرأي

افتتح عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس،امس الثلاثاء ، وحدة التعليم التقني تخصص "ويب" في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين.

جاء ذلك بحضور م. سعيد جاد الحق مدير دائرة وحدة التعليم المهني، و محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، و محمد شبير ممثل عن مؤسسة التعاون الألمانية، و أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا والتعليم المهني بالمديرية، و جلال الشيخ عيد مدير المدرسة، وأسرة المرحوم عمر الأغا، ومجموعة من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس بالمديرية.



وفي كلمته عبر الفرا عن فخره لتمكن المديرية من افتتاح وحدة التعليم التقني تخصص ويب لتكون رديفاً للوحدة التقنية الأولى تخصص "تطبيقات الموبايل"، مؤكداً أن افتتاح المزيد من الوحدات الخاصة بالتعليم المهني والتقني والصناعي يُسهم في تطوير العملية التعليمية، وفتح المزيد من الآفاق أمام الطلبة، مؤكداً أن الوزارة والمديرية تسعيان لجعل خريج هذه التخصصات خريجاً مبدعاً ومميزاً حتى يسهم في الارتقاء بمجتمعه وخدمة نفسه.



وشكر الفرا وزارة التربية والتعليم بقيادة د. زياد ثابت لدعمه المستمر للتعليم المهني والتقني، وأشاد بجهود كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز على أرض الواقع، وتوفير الحواسيب وكل ما يلزم، مؤكداً أن هذه الوحدات تعتبر نقلة نوعية في التعليم.



وفي كلمته شكر الشيخ عيد جهود كل من أسهم في افتتاح الوحدة وإنشائها، واختيار مدرسة الحاج محمد النجار لتكون مركزاً للتعليم التقني في خان يونس.

وعبر الطلاب المنتسبين للفرع عن سعادتهم لانتسابهم لهذا الفرع فقد حقق طموحاتهم.