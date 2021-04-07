تعليم شرق خان يونس يشرع بتنفيذ المرحلة التجريبية للاختبار الدولي

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس صباح اليوم، بتنفيذ التطبيق العملي التجريبي للدراسة الدولية "PISA"، في مدارس العينة التجريبية في منطقة شرق خان يونس، وبمشاركة "56" طالب وطالبة.



هذا وقامت لجنة المتابعة للدراسة بجولة تفقدية لمراكز الاختبارات؛ بهدف الاطمئنان على سير العمل بحضور مدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي ، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. جهاد الأغا ،ومنسق اللجنة أ. بلال أبو طير، ومشرفي المباحث المعنية.



بدورها أشارت الخالدي إلى أهمية الدراسة في قياس قدرات الطلبة في سن (15) سنة لمهارات القراءة والرياضيات والعلوم، وفحص مدى جاهزية هذه الشريحة من الطلبة للمشاركة الفاعلة في المجتمع.



ومن ناحيته أعرب أبو طير عن ارتياحه من سير الاختبارات من حيث الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، ومراعاة الهدوء والانضباط والحضور بنسبة 100%، مثمنًا جهود قسم الإشراف التربوي و الإدارات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور على المتابعة الحثيثة والالتزام، لافتاً أن الاختبارات التجريبية ستنفذ على ثلاث أيام متواصلة وسيكون متابعة ميدانية يومية من أعضاء اللجنة و مشرف تربوي للجان الاختبارات.