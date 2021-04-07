مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 77 ألف خدمة طبية في الربع الأول من 2021

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة ، 77 ألف و762 خدمة طبية خلال الربع الأول من عام 2021 م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي، أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 21138 حالة للمواطنين منهم 7012 حالة من حملة التأمينات العسكرية و14126 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 8923 حالة مسجل منها 623 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 5769 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 49783 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 3964 حالة منهم 2384 عسكري و1480 مدني.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 416 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 960 حالة ولادة، وقدمت الخدمة لـ 27 حالة في قسم الحضانة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 7615 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 295 حالة، وقدمت الخدمة 10 حالات بالعناية المركزة خلال الربع الأول من عام 2021م.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.