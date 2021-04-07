وكالة الرأي الفلسطينية المالية: رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية الأحد وكالة الرأي الفلسطينية في يومهم العالمي ..الاحتلال الإسرائيلي ماض في سلب براءة الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بغزة ..درع حماية المواطنين في الأزمات والكوارث وكالة الرأي الفلسطينية قفزات كورونا تعيد الإغلاق إلى شوارع غزة المحاصرة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مصادقة على بناء 540 وحدة استيطانية بالقدس اليوم وكالة الرأي الفلسطينية 53 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد مسنة دهسها مستوطن جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 77 ألف خدمة طبية في الربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الشق المدني بالداخلية ينجز أكثر من 8 مليون معاملة خلال 15 عاماً
أخبار » الأخبار الحكومية

"المجلس الأعلى للرياضة" يشرع في ترميم "سعد صايل"

07 نيسان / أبريل 2021 02:04

غزة- الرأي

انطلقت أعمال ترميم وصيانة صالة سعد صايل بمدينة غزة، ضمن المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية الرياضية التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مستوى محافظات غزة.

وأوضح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، أن ترميم صالة سعد صايل يعتبر من أهم المشاريع التطويرية خلال الفترة الحالية كونه سيخدم تطوير الصالة ومرافقها بعد (25) عاما من تأسيسها، وبمبلغ إجمالي يزيد عن (150) ألف شيكل، وقال هنية إن تطوير المنشآت الرياضية يمثل أولوية في برامج المجلس الأعلى بهدف توفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط الرياضي.


كما عبر عن سعادته بما تم إنجازه في تطوير صالة رفيق السالمي بالشاطئ غرب مدينة غزة، بعد تعشيب الملعب الخاص بالصالة وتطوير مرافقها وصيانة المدرجات، بقيمة تزيد عن (60) ألف شيكل، وقال إن الصالة ترتدي حلة جديدة بعد انتهاء معظم أعمال التطوير، تحضيرا للافتتاح المرتقب الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الصالة ستخدم منطقة غرب غزة ومخيم الشاطئ الذي يمثل كثافة سكانية كبيرة تحتاج لمرفق مؤهل لاحتضان الأنشطة الرياضية والفعاليات الأخرى.

170065807_3930944690332324_8772598448992726315_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟