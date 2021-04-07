"المجلس الأعلى للرياضة" يشرع في ترميم "سعد صايل"

غزة- الرأي

انطلقت أعمال ترميم وصيانة صالة سعد صايل بمدينة غزة، ضمن المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية الرياضية التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مستوى محافظات غزة.

وأوضح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، أن ترميم صالة سعد صايل يعتبر من أهم المشاريع التطويرية خلال الفترة الحالية كونه سيخدم تطوير الصالة ومرافقها بعد (25) عاما من تأسيسها، وبمبلغ إجمالي يزيد عن (150) ألف شيكل، وقال هنية إن تطوير المنشآت الرياضية يمثل أولوية في برامج المجلس الأعلى بهدف توفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط الرياضي.



كما عبر عن سعادته بما تم إنجازه في تطوير صالة رفيق السالمي بالشاطئ غرب مدينة غزة، بعد تعشيب الملعب الخاص بالصالة وتطوير مرافقها وصيانة المدرجات، بقيمة تزيد عن (60) ألف شيكل، وقال إن الصالة ترتدي حلة جديدة بعد انتهاء معظم أعمال التطوير، تحضيرا للافتتاح المرتقب الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الصالة ستخدم منطقة غرب غزة ومخيم الشاطئ الذي يمثل كثافة سكانية كبيرة تحتاج لمرفق مؤهل لاحتضان الأنشطة الرياضية والفعاليات الأخرى.