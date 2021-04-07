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خلال جولات ميدانية متتالية

الزراعة تتابع تأثير ضبط جودة مدخلات الانتاج على المزارعين

07 نيسان / أبريل 2021 02:21

الزراعة تتابع تأثير ضبط جودة مدخلات الانتاج على المزارعين
الزراعة تتابع تأثير ضبط جودة مدخلات الانتاج على المزارعين

غزة- الرأي

أجرى مهندسو الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، عدة جولات ميدانية متتالية علي بعض المزارعين في القطاع، وذلك لمتابعة مدي تأثير ضبط جودة مدخلات الانتاج وخاصة المبيدات والبذور، وانعكاساتها علي المزارع  ومدي تأثير المبيدات علي المحاصيل الزراعية.


كما جرى خلال الجولة تقديم النصائح والإرشادات الفنية اللازمة في الميدان للوصول الي الهدف المرجو تحقيقه في ضبط جودة مدخلات الإنتاج.


كما وجهت وقاية النبات المزارعين علي عدم شراء مبيدات وبذور غير موسومة ،والتشديد على الالتزام بإرشادات المهندسين الزراعيين الواجب اتخاذها عند استخدام المبيدات، سواء عند تشخيص الأفة او شراء المبيد أو أثناء الرش أوما بعد الرش، والتطرق أيضا الي المشاكل الناتجة عن الاستخدام المفرط للمبيدات والتوصية بالتعليمات الموجودة على بطاقة البيان ولذلك للوصول الي محصول خالي من المبيدات، أو ضمن الحد المسموح بها.

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