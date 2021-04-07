وزارة النقل والمواصلات تشكل فريق خاص للتوعية المرورية

غزة- الرأي

أكدت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات، عن تشكيل فريق من مدربي التوعية المرورية وذلك لتعزيز ثقافة الوعي المروري والتقليل من الحوادث المرورية بناء على توجيهات من رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية د م محمد الكحلوت .



وأكد . طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية أن هذا الفريق سيكون النواة لانطلاق البرامج والأنشطة التوعوية التي تخص الوزارة وقد تم إنشاؤه بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة وسيتم من خلاله إعطاء محاضرات توعوية في رياض الأطفال والمدارس .



وتم مناقشة العديد من البرامج والأنشطة من أجل تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع .



من جانبه أكد د م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية أن الوزارة لديها العديد من البرامج والأنشطة التوعوية اليومية والتى تهدف الى نشر الثقافة المرورية لدى السائقين من خلال المداخلات على الاذاعات المحلية وتنزيل الفيديوهات التى تتعلق بالسلوكيات المرورية الخاطئة وتوجيه السائقين والتوعية المدرسية .

وأوضح أن تشكيل هذا الفريق يأتي لمساندة ومساعدة فريق التوعية في الوزارة للوصول الى أكبر شريحة في المجتمع لتعزيز ثقافة الوعي المروري والتقليل من الحوادث المرورية .