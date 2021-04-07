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"الداخلية" و "المجلس الأعلى للرياضة" يتأهلان لنهائي بطولة الوزارات

07 نيسان / أبريل 2021 05:24

"الداخلية" و "المجلس الأعلى للرياضة" يتأهلان لنهائي بطولة الوزارات

غزة- الرأي

تأهل فريقا وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى المباراة النهائية لبطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخماسيات كرة القدم، المقررة يوم الأحد المقبل، بعد تمكن الداخلية من الفوز على وزارة التربية والتعليم بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تمكن فريق المجلس الأعلى للشباب والرياضة من الفوز على وزارة الحكم المحلي بنتيجة (١/٢).


وكانت جرت منافسات دور الثمانية ونصف النهائي اليوم في صالة نادي الصداقة، وشهدت المباريات منافسة قوية بين الفرق المشاركة.


يذكر أن (١٦) فريقا تمثل الوزارات شاركت في البطولة، وجرت المباريات بإشراف طاقم تحكيم معتمد من اتحاد كرة القدم، ونظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة - دائرة الرياضة للجميع.

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