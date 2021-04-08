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انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية الأيام القادمة

08 نيسان / أبريل 2021 07:58

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد الجمعة بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويصبح الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو السبت غائما جزئياً الى غائم وبارداً، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً يوم الأحد، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6-8 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة من التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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