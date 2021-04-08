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كيفية إضافة طباعة مباشرة لجهاز أيفون أو iPad

08 نيسان / أبريل 2021 08:28

كيفية إضافة طباعة مباشرة لجهاز أيفون أو iPad
كيفية إضافة طباعة مباشرة لجهاز أيفون أو iPad

يمكن الطباعة مباشرة من جهاز أيفون أو iPad، من خلال إضافة طابعة باستخدام AirPrint، بحيث يمكنك الطباعة مباشرة باستخدام اتصال لاسلكي، وهنا نرصد لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، كيفية الطباعة من جهاز أيفون أو iPad باستخدام AirPrint، فتحتوي معظم الطابعات الحالية ذات الإمكانيات اللاسلكية على هذه الميزة AirPrint، والتي تسمح للطابعة بالمزامنة بسهولة مع أيفون أو iPad والطباعة مباشرة.
 
1. افتح المستند أو الصورة أو صفحة الويب التي ترغب في طباعتها، فيمكن أن يكون هذا موجودًا في بريدك الإلكتروني أو متصفح الويب أو تطبيق الصور أو تطبيق الملفات أو في أي مكان آخر.
 
2. حدد موقع الزر "مشاركة" واضغط عليه، وهو المربع الذي يوجد به سهم يتجه لأعلى خارج مركزه، وإذا كنت لا ترى هذا الزر، بناءً على التطبيق الذي تستخدمه، فقد تحتاج إلى تحديد رمز النقاط الثلاث الأفقية أو رمز السهم الذي يشير إلى اليسار.
 
3. في النافذة المنبثقة، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى رمز طابعة بجوار كلمة "طباعة".
 
4. اضغظ على "طباعة"، وفي الشاشة التالية، اضغط على "تحديد طابعة" في الأعلى، وابحث عن اسم الطابعة القريبة التي ترغب في استخدامها وحددها.
 
5. اضغط على كلمة "طباعة" المكتوبة باللون الأزرق في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
 
وستتم الآن إضافة الطابعة التي تدعم AirPrint إلى قائمة الأجهزة المفضلة لديك، وستظهر كخيار للطباعة، ويمكنك إضافة طابعة أخرى إلى جهاز أيفون الخاص بك في أي وقت باتباع نفس الخطوات باستخدام طابعة جديدة.
 

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