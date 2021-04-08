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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خبراء أمن رقمى يحذرون من طريقة جديدة لاختراق الهواتف عبر واتس آب

08 نيسان / أبريل 2021 08:30

خبراء أمن رقمى يحذرون من طريقة جديدة لاختراق الهواتف عبر واتس آب
خبراء أمن رقمى يحذرون من طريقة جديدة لاختراق الهواتف عبر واتس آب

حذّر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال خادعة يعتمدها المحتالون لاختراق هواتف مستخدمي واتس آب من خلال رسائل تصلهم من قبل جهات اتصال محفوظة بهواتفهم، وانتقل الخبير التقني والكاتب ألكسيس كونران إلى "تويتر" لمشاركة الجمهور تفاصيل عملية الاحتيال وتحذيرهم.
 
وشارك لقطة شاشة من هاتف وشارك الصورة مع التسمية التوضيحية: "هذه عملية احتيال عبر واتس آب تستمر في جذب الناس، إنها تبدأ بهذه الرسالة النصية التي تصل إلى هاتفك فجأة"، وأخبر المتابعين أنه بمجرد تلقي هذه الرسالة، ستظهر رسالة "واتس آب" من شخص ما في جهات الاتصال الخاصة بهم.
 
وسيكون نصها: "مرحبا، آسف لقد أرسلت لك رمزا مكونا من 6 أرقام عن طريق رسالة نصية قصيرة عن طريق الخطأ، هل يمكنك نقله إلي من فضلك؟".
 
وتابع أليكسيس قائلا: "ما حدث بالفعل هو أن حساب صديقك وقع اختراقه، ويحاول المحتالون الآن اختراق جميع جهات الاتصال الخاصة بهم، وأنت واحد منهم، إنهم يحاولون إعداد واتس آب على جهاز جديد برقمك".
 
وأضاف: "يحاول المحتالون الآن إقناعك بإعادة توجيه الرسالة إليهم من خلال التظاهر بأنهم أصدقاء لكم"، وأوضح كونران أنه إذا قمت بإرسال الرمز إلى المتسلل الذي يتنكر كواحد من أصدقائك، فسيتم اختراق "واتس آب" أيضا، ونصح كونران المستخدمين بتشغيل التحقق بخطوتين على أجهزتهم إذا لم يكن يعمل بالفعل.
 
وقال أيضا: "اتصل بالصديق الذي أرسل إليك الرسالة لإعلامه بأنه تعرض للخداع، ولكن عن طريق الاتصال به هاتفيا أو إرسال رسائل نصية، وليس عبر واتس آب"، وهذا يعني أن صديقك يمكنه تسجيل الخروج من "واتس آب" وتشغيل التحقق بخطوتين، والذي "سيغلق المحتالين"، بحسب كونران.
 

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