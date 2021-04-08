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بين نظامي "أندرويد" و "أى أو إس

"واتس آب" يختبر خاصية جديدة لنقل سجل المحادثات

08 نيسان / أبريل 2021 08:32

"واتس آب" يختبر خاصية جديدة لنقل سجل المحادثات "

تقوم شركة "واتس آب"، باختبارات على خاصية جديدة لتطبيق المحادثات الإلكترونية يسمح بنقل سجل المحادثات بين نظام تشغيل الأندرويد و"أى او إس" أو المعروف باسم أنظمة تشغيل الأبل، في خطوة كان ينتظرها الكثيرون ممن عانوا من ضياع محادثاتهم بعد استبدال هواتفهم المحمولة بين النظامين.
 
وأشارت الشركة - حسبما ذكر موقع "جادديتس 360" الإلكتروني - إلى أن التطبيقات التي كانت تستخدم لمساعدة المستخدمين الذين ينتقلون بين نظامي التشغيل، تعد انتهاكا لقواعد خدمات التشغيل، ولم تشر الشركة إلى الموعد المتوقع لإطلاق هذا التحديث الجديد لخدمة الواتس اب، إلا أنها توقعت إصداره في وقت قريب. 
 
يشار إلى أن شركة "واتس اب" قامت مؤخرا بإدخال تحديث على التطبيق يسمح باستخدامه عن طريق أجهزة.
 

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