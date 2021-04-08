تشيلسي الإنكليزي يفوز على بورتو البرتغالي بثنائية

وضع تشيلسي الإنكليزي قدما في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 2 / صفر، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وسجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ونجح تشيلسي في مصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية للفريق 2 / 5 أمام وست بروميتش ألبيون يوم السبت الماضي في الدوري الإنكليزي، كما أنه وضع قدما في الدور قبل النهائي بتفوقه على بورتو الذي كان هو المستضيف للمباراة التي أقيمت في ملعب “سانشيز بيزخوان” بمدينة إشبيلية الإسبانية.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب ستقامان في إشبيلية، وذلك بسبب قيود السفر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.