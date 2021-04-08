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ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على بايرن حامل اللقب

08 نيسان / أبريل 2021 09:34

ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على بايرن حامل اللقب
ثنائية مبابي تقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على بايرن حامل اللقب

أحرز كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-2 على مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب في مواجهة مثيرة بذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الأربعاء.

وسجل مبابي هدفه الثامن في البطولة في الدقيقة 68 بعد أن ألغى هدفا إيريك-مكسيم شوبو-موتنج في الدقيقة 37 وتوماس مولر في الدقيقة 60 تقدم باريس سان جيرمان بهدفين. وهذه أول هزيمة لبايرن في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين.

وصعق باريس سان جيرمان أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة عن طريق مبابي الذي مرت تسديدته المنخفصة القوية من بين قدمي الحارس مانويل نوير.

وكان الفريق الفرنسي فعالا وسجل من فرصته الثانية في المباراة عندما مرر نيمار كرة متقنة إلى ماركينيوس ليهز قائد باريس سان جيرمان شباك نوير في الدقيقة 28.

وسدد شوبو-موتنج برأسه في العارضة في الدقيقة الثانية لكن تصرفه كان أفضل في محاولة أخرى بالرأس في الدقيقة 38 ليقلص الفارق، وعادل مولر النتيجة لأصحاب الأرض بعد ركلة حرة نفذها يوشوا كيميش.

لكن مبابي سجل من هجمة مرتدة سريعة وصمد باريس سان جيرمان أمام هجوم بايرن في الدقائق الأخيرة ليخرج فائزا قبل لقاء الإياب في باريس الأسبوع المقبل.

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