التوجيه السياسي يُوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع

غزة- الرأي

وقعت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب؛ للارتقاء بالكادر البشري لضباط وأفراد الأجهزة الأمنية.

وحضر مراسم حفل التوقيع العميد د. محمد الجريسي رئيس هيئة التوجيه السياسي، و د. أدهم البعلوجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة إبداع.

وتهدف المذكرة إلى تعميق العلاقات بين الطرفين، وتبادل المنفعة بما يضمن استفادة كل طرف من الطرف الأخر.

ونصت المذكرة عقد المزيد من الدورات في المجالات المختلفة، تستهدف ضباط وأفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وفي كلمة التوجيه السياسي، رحب العميد الجريسي بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة إبداع الذي وصفها بـ"الرائدة في عالم التدريب والتنمية"، مشيرًا إلى أن الهيئة تفتح أبوابها لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وفي ذات السياق، وقعت هيئة التوجيه السياسي اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الداخلية –الشق المدني- للارتقاء وتدريب موظفي الطرف الثاني، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

يذكر أن الهيئة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الحكومية والخاصة، أبرزها مع المديرية العامة للتأهيل والإصلاح، ووزارة الأوقاف والشئون الدينية، ودار القرآن الكريم والسنة، لتعبئة وتوجيه النزلاء وتأهيلهم.