وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تنفذ 89 مهمة خلال الرُبع الأول من 2021

غزة- الرأي

نفذت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني ما يقارب 89 مهمة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتنوعت المهام المنفذة بين استقبال شكاوى وزيارات ميدانية وأنشطة توعوية نفذتها دائرة التأهيل والتوعية وذلك ضمن عملها بمتابعة الشكاوى والإشكاليات مع الجهات المختصة والعمل على حلّها.

وأشار، تقرير صادر عن وحدة حقوق الإنسان في الداخلية، إلى أن دائرة الشكاوى استقبلت 30 شكوى من المواطنين، أنجزت منها "26"، فيما بقيت "4" إشكاليات، يجري متابعتها مع جهات الاختصاص.

وأفاد التقرير أن دائرة العلاقات العامة نظمت "51" زيارة ميدانية على المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، لمتابعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين.

وأوضح التقرير أن دائرة التأهيل والتوعية نفذت "8" مُهام استهدفت فيها العاملين في نظارات المراكز الشرطية ومراكز الإصلاح والتأهيل المركزية.