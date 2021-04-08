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خلال حظر التنقل

بلدية غزة تستكمل أعمال الصيانة للمفترقات الرئيسية

08 نيسان / أبريل 2021 11:13

غزة- الرأي:

أصدرت بلدية غزة تنويهاً مهماً للمواطنين في مدينة غزة حول إغلاق أحد المفترقات الرئيسية غرب المدينة.

وأوضحت البلدية في تصريح مقتضب اليوم الخميس، أن طواقم البلدية ستقوم بأعمال صيانة شاملة لتقاطع شارعي الوحدة والنصر"مفترق أبو طلال" ابتداءً من صباح اليوم الخميس وحتى صباح بعد غد السبت.

وبينت أنه سيتم إغلاق المفرق خلال هذه الفترة بشكل كلي بالتعاون إدارة الشرطة.

يشار الى أن بلدية غزة تعكف على أعمال الصيانة لشوارع ومفترقات رئيسية خلال حظر التنقل وسريان الإعلاق الجزئي على قطاع غزة خلال ثلاثة أيام من هذا الأسبوع.        

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