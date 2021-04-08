بلدية غزة تستكمل أعمال الصيانة للمفترقات الرئيسية

أصدرت بلدية غزة تنويهاً مهماً للمواطنين في مدينة غزة حول إغلاق أحد المفترقات الرئيسية غرب المدينة.
وأوضحت البلدية في تصريح مقتضب اليوم الخميس، أن طواقم البلدية ستقوم بأعمال صيانة شاملة لتقاطع شارعي الوحدة والنصر"مفترق أبو طلال" ابتداءً من صباح اليوم الخميس وحتى صباح بعد غد السبت.
وبينت أنه سيتم إغلاق المفرق خلال هذه الفترة بشكل كلي بالتعاون إدارة الشرطة.
يشار الى أن بلدية غزة تعكف على أعمال الصيانة لشوارع ومفترقات رئيسية خلال حظر التنقل وسريان الإعلاق الجزئي على قطاع غزة خلال ثلاثة أيام من هذا الأسبوع.