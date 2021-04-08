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من خلال سلامة الاجراءات الضبطية

نيابة غزة ومكافحة الشجاعية يؤكدان على مكافحة ترويج المخدرات

08 نيسان / أبريل 2021 11:18

نيابة غزة ومكافحة الشجاعية يؤكدان على مكافحة ترويج المخدرات
نيابة غزة ومكافحة الشجاعية يؤكدان على مكافحة ترويج المخدرات

غزة- الرأي

اكد عضوي النيابة  جهاد الشرباصي و معين الوحيدي و  مسؤول الشؤون القانونية بادارة مكافحة المخدرات  الرائد محمد سكر على الالتزام بالاجراءات الضبطية التي رسمها القانون في مكافحة ترويج المخدرات ومناهضة التعذيب وتعزيز الاجراءات والاستدلات الفنية فى عملية الضبط والأثبات .
 
وأشاد  معين الوحيدي بدور  دائرة مكافحة المخدرات ، وقد بيَّن ضرورة الاهتمام بالدقائق والتفاصيل الإجرائية أثناء عمل الضبط

وأكد أن التميز في النتائج لا بد أن يسبقه فهم لقواعد القانون التي رسمت آليات يجب على مأمور الضبط أن يتحرك على هداها، مفسراً مجموعة من الإجراءات التي لا بد من الإحاطة الشاملة قبل انفاذها ومنها ما يتعلق بتفتيش المساكن وضبط المواد المخدرة، وأساليب التحقيق ونوعيتها. 


وفي ختام الاجتماع دعا عضو النيابة جهاد الشرباصي إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامته التي كفلها القانون الأساسي، مؤكداً أن هذه اللقاءات ستستمر بين الفينة والأخرى وصولاً لفهم شامل وراسخ في التعامل مع قضايا المخدرات.

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