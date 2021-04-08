الزراعة: توفر المنتجات النباتية والحيوانية خلال رمضان

غزة – الرأي

قالت وزارة الزراعة في غزة، إنها أجرت استعدادات خاصة لتوفير المنتجات النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتفادي أي نقص من هذه المنتجات الرئيسية في قطاع غزة.

وطمأنت الوزارة المستهلكين والمزارعين ومربي الدواجن بأن الأسعار ستكون معتدلة ومناسبة للجميع وفي الحدود الطبيعية.

وأوضحت أن كافة الخضروات الصيفية الرئيسية متوفرة بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، حيث يكون خلال رمضان ذروة الانتاج الزراعي.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة ناصر ديب، أن دائرة الخضار وبالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات قامت بزيارات ميدانية خلال شهر مارس لمتابعة المساحات المزروعة حسب الخطة الزراعية، وذلك لمتابعة كميات الإنتاج خلال الفترة القادمة وخاصة محاصيل الخضار الرئيسية وتوفرها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال ديب، إن محاصيل البطاطس والبصل والبندورة التي زُرعت في العروة الخريفية والربيعية ستكون متوفرة خلال رمضان، بالإضافة لتوفر المحاصيل الأخرى مثل الخيار والباذنجان والفلفل والورقيات، مشيرا إلى أن الكميات المنتجة من المحاصيل المذكورة ستكون كافية للاستهلاك الطبيعي لقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية، ذكر مدير الإنتاج الحيواني بالوزارة عايش الشنطي، أنه منذ أشهر أجرت الوزارة الاستعدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، وخاصة الدجاج اللاحم خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الشنطي أن من ضمن هذه الإجراءات، قامت الوزارة بالسماح باستيراد أكثر من 5.5 مليون بيضة لاحم مخصبة، حيث من المتوقع أن تنتج حوالي 4.2 مليون دجاجة، مؤكداً أن هذه الكمية تعتبر ضعف الاستهلاك الطبيعي من الدجاج اللاحم في الأشهر العادية والذي يقدر بـ 2.2 مليون دجاجة.

وتوقع أن تكون كميات الدجاج اللاحم متوفرة بشكل كافي خلال شهر رمضان، حيث تم توفير ضعف الاحتياج الطبيعي من الدجاج الذي يقدر بـ 70 ألف دجاجة يومياً، مشيراً إلى أنه سيكون خلال شهر رمضان وفرة في الدجاج بإنتاج يقدر بأكثر من 140 ألف دجاجة يومياً، فضلاً عن توفر أكثر من 120 ألف حبشة جاهزة للتسويق، علماً أن هذه الكمية كافية ومناسبة جداً لاحتياجات الشهر الكريم.

وفي السياق، أفادت الإدارة العامة للتسويق والمعابر بالوزارة، أنه خلال شهر مارس الماضي تم إدخال أبقار وعجول عدد 2158 و أغنام 2276 رأس، و ألبان وأجبان 1800 طن، ولحوم حمراء مجمدة 300طن، وأسماك مجمدة 600 طن، وذلك استعداداً لشهر رمضان الفضيل.