ديمبيلي المتألق يسعي لتسجيل أول أهدافه بالكلاسيكو

يستعد الفرنسي عثمان ديمبيلي، لقيادة فريقه برشلونة، فى مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، والمقرر لها في العاشرة مساء السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، بعدما قاد البلاوجرانا لعبور عقبة بلد الوليد الصعبة.

وعنونت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" ، ديمبيلي "مولع" ولم يهزم عندما يلعب كأساسي ضد مدريد، مضيفة سيكون عثمان، الحاسم في مواجهة بلد الوليد والحاضر في آخر 24 مباراة لبرشلونة، عنصرًا أساسيًا في سرعته بالكلاسيكو.

وأضافت صحيفة oEl Mundo Deportiv، أنه على الرغم من حقيقة وصول ديمبيلي إلى برشلونة في 2017 إلا أن الإصابات المتكررة للفرنسي جعلته يشارك في 4 مباريات كلاسيكو فقط، انتهت ثلاثة منها بالفوز لصالح البلاوجرانا جميعهم في موسم 2018/2019 وخسر الرابعة.

وتابعت الصحيفة الكتالونية ولم يظهر ديمبيلي في أي من مباراة كلاسيكو في الموسم الماضي، ولقاء الدور الأول في الموسم الجاري حصل على 9 دقائق فقط ليشهد هزيمة فريقه 3/1.

وزادت أما في الوقت الحالي، يصل ديمبيلي إلى الكلاسيكو في أفضل لحظاته مع برشلونة بعدما تمكن من استغلال الغياب لأنسو فاتي بسبب الإصابة ليحجز مقعدًا أساسيًا طوال 24 مباراة وتسجيل 10 أهداف حتى الآن.

وسيكون ديمبيلي أمام فرصة لمواصلة التألق بالموسم الجاري وتسجيل أولى أهدافه في الكلاسيكو، فكانت مبارياته ضد ريال مدريد الخمسة مع تقديم تمريرتين حاسمتين فقط دون أن يهز الشباك بنفسه.