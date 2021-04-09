ميسي يتربع على عرش الأرقام القياسية فى برشلونة

يتربع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، على عرش الأرقام القياسية المختلفة للنادى الكتالونى على مر العصور فى مشواره الحافل بالألقاب والإنجازات منذ عام 2004 حتى الآن، جاء أخرها تخطى تشافى هيرنانديز فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ البلوجرانا بجميع البطولات، حيث سجل البرغوث ظهوره فى 769 مباراة بمختلف المسابقات مقابل 767 لنجم البارسا السابق.

وأصبح ميسي يمتلك جميع الأرقام القياسية البارزة عبر تاريخ نادى برشلونة سواء الأكثر ظهورا فى المباريات بجميع المسابقات والأكثر تسجيلا للأهداف، بالإضافة إلى الأكثر تتويجا بالألقاب، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز أرقام ميسي التاريخية مع البارسا..

الأكثر مشاركة مع برشلونة

يتصدر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ نادى برشلونة بجميع البطولات برصيد 769 مباراة منذ عام 2004 حتى الآن، متفوقا بفارق مباراتين عن القائد السابق تشافى هيرنانديز الذى سجل ظهوره في 767 مباراة مع برشلونة بين عامي 1998 و2015.

الهداف التاريخى لبرشلونة

يتربع ميسي على صدارة أفضل هدافى الفريق الكتالونى على مر العصور، حيث أحرز 663 هدفا خلال مشاركته في 769 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، متفوقا بفارق كبير للغاية مع أقرب منافسيه سيزار رودريجيز الوصيف برصيد 232 هدفا مع برشلونة.



الهداف التاريخى للكلاسيكو وديربى كتالونيا

يعد ميسي أفضل الهدافين التاريخيين لمواجهات كلاسيكو الأرض بين فريقه برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، حيث سجل البرغوث 26 هدفا في شباك الفريق الملكى.

هداف ديربى كتالونيا

يتصدر ميسي قائمة أفضل هدافى ديربى كتالونيا بين برشلونة وجاره إسبانيول برصيد 25 هدفا في هذه المواجهات.

الأكثر تتويجا بالألقاب

يعتبر ميسي أكثر لاعبى برشلونة تتويجا بالألقاب في تاريخ الفريق الكتالونى برصيد 34 لقبا متنوعا.

ويتصدر ميسي قائمة الأكثر فوزا بالليجا في تاريخ برشلونة برصيد 10 ألقاب، كما يعد الأكثر فوزا بلقب دوري الأبطال مع البارسا برصيد 4 ألقاب متساويا مع الثنائى الأسطورى تشافى هيرنانديز وأندريس انييستا.



ميسي نجم التمريرات الحاسمة

يتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر امتلاكا للأسيست في تاريخ البلوجرانا برصيد 280 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.