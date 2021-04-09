مانشستر يونايتد يقترب من نصف النهائي بهدفين ضد غرناطة

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة الإسبانية بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب " نويفو لوس كارمينيس"، فى ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالى 2020 – 2021.

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد فى الدقيقة 31، بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من المدافع السويدى ليندلوف، انفرد على إثرها بالمرمى ووضعها على يسار حارس الفريق الإسباني.

وأصبح راشفورد رابع لاعب فى الدوري الإنجليزي الموسم الحالى يصل إلى 20 هدفا أو أكثر فى جميع المسابقات بعد كلا من هارى كين 29 هدفا، محمد صلاح 27 هدفا وبرونو فيرنانديز 23 هدفا.

وشهدت المباراة فى الدقيقة السادسة على بدايتها، واقعة غريبة من خلال اقتحام أحد الأشخاص ملعب المباراة عاريا، قبل أن تتدخل قوات الأمن وقامت بإخراجه.

وفى الشوط الثانى نجح النجم البرتغالى برونو فيرنانديز فى إضافة ثانى أهداف اليونايتد فى شباك الفريق الإسباني بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء، عن طريق ركلة جزاء.

مانشستر يونايتد

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد.

ونجح مانشستر يونايتد في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، بعد التعادل مع ميلان 1-1 في ذهاب دور الـ 16 ثم الفوز عليه 1-0 إيابا بملعب “سان سيرو”، فى المقابل وصل فريق غرناطة لهذا الدور بعد تخطيه فريق مولده النرويجى في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.