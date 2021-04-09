كيف تطبع مستندا على أيفون باستخدام كابل USB ؟



يمكنك الطباعة من جهاز أيفون أو iPad باستخدام طابعة لا يمكنها الاتصال لاسلكيًا، ولكن سيتعين عليك استخدام قطعة من الأجهزة كوسيط، وهذه الأداة هي كابل USB، ومحول USB OTG أثناء التنقل، وهنا نرصد لك هذه الخطوات البسيطة للطباعة من جهاز أيفون أو iPad باستخدام كابل USB، وفقا لما ذكره موقع "business insider":



1. قم بتشغيل الطابعة وتوصيل أحد طرفي سلك USB بالطابعة، والطرف الآخر بسلك USB OTG، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من سلك USB OTG بجهاز أيفون أو iPad.



2. يجب أن تظهر نافذة منبثقة على جهاز أيفون أو iPad، اضغط على "موافق".



3. انتقل بعد ذلك إلى المستند الذي ترغب في طباعته واضغط على زر "مشاركة".



4. في قائمة المشاركة، حدد خيار "طباعة".



5. يجب أن تظهر الطابعة المتصلة بجوار "الطابعة" في صفحة خيارات الطابعة.



6. اضغط على "طباعة" في الزاوية العلوية اليمنى.

