فيسبوك يضيف تسميات جديدة على المنشورات

كشف تقرير أن Facebook أضاف تسميات أخرى إلى المشاركات من الصفحات التي تظهر في موجز أخبار المستخدمين في محاولة لتقليل الالتباس حول أصلهم، ستتضمن هذه التصنيفات "مسؤول عام" و"صفحة معجبين" و"صفحة ساخرة" وفقا لما نقله موقع the verege.



وتقول الشركة إنها بدأت بالفعل في اختبار نشر هذه التصنيفات في الولايات المتحدة، وستضيفها تدريجيًا إلى المزيد من المشاركات.



ولم يقدم Facebook أي تفسير لسبب إضافة هذه التصنيفات، لكن تحديد هذا الأمر قد يبدو مهمًا بشكل خاص.



ويلقى الأمر نظرة على المشاركات الاجتماعية لأي مقالات إخبارية كتبتها مواقع ساخرة معروفة مثل The Onion أو The Babylon Bee وستجد الكثير من الأشخاص يأخذون هذه القصص في ظاهرها.



وتعد هذه المنشورات في الأساس نوعًا من المعلومات الخاطئة، حتى لو لم يقصد منشئوها ذلك، حتى الشخصيات البارزة مثل الرئيس السابق دونالد ترامب أخطأوا في هذه القصص على أنها تقارير حقيقية.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها عملاق الشبكات الاجتماعية جعل سياق المشاركات في آخر الأخبار أكثر وضوحًا، ففى يونيو من العام الماضي، بدأت في تصنيف وسائل الإعلام التي "تخضع كليًا أو جزئيًا للسيطرة التحريرية لحكومتها".



جادل فيسبوك بأن مثل هذه المنافذ تحتاج إلى تسميات، لأنها "تجمع بين تأثير مؤسسة إعلامية والدعم الاستراتيجي للدولة، ونعتقد أن الناس يجب أن يعرفوا ما إذا كانت الأخبار التي يقرؤونها قادمة من منشور قد يكون تحت تأثير حكومة كمثال.