افتتاح محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي بخان يونس

غزة-الرأي

افتتحت بلدية خان يونس، وسُلطة المياه مشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي في خان يونس والبالغ كلفته (58) مليون دولارًا بتمويل من دولة الكويت عبر البنك الإسلامي للتنمية، واليابان، واشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

وشارك في حفل الافتتاح الذي أقيم في بلدة الفخاري –موقع المشروع- جنوب شرق المدينة، رئيس سُلطة المياه م. مازن غنيم، ومحافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد أبو رمضان، ومدير عام مصلحة المياه م. منذر شبلاق، وممثل البنك الإسلامي للتنمية د. رفعت دياب، وممثلي الجهات المانحة وطواقم التشغيل في بلدية خان يونس.

وخلال كلمته، أكد م. البطة على أهمية المشروع الذي سيخدم ربع مليون نسمة من سكان المحافظة حيث تجري رفع قدرة المحطة الاستيعابية لتخدم (376) ألف نسمة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وثمن م. البطة دور الشركاء جميعًا في دعمهم الكبير للمشروع وجهود مؤسسة (undp)التي بذلت الجهود من أجل تنفيذ واستلام المشروع، مؤكدًا أن الهدف يتمثل بالعمل على إنهاء المرحلة الأولى والتي تستهدف إنشاء شبكات صرف صحي إضافية لعدة أحياء داخل نطاق بلدية خان يونس وجزء من بلدية بني سهيلا، وتوسعة العمل لاحقًا لمضاعفة القدرة الاستيعابية خلال السنوات المقبلة.

وشدد م. البطة على أهمية المشروع الاستراتيجي لمحافظة خان يونس وجنوب محافظات غزة على المدى البعيد، مضيفاً أن المشروع شمل إنشاء محطة متكاملة وفعالة لمعالجة المياه العادمة حسب المعايير الدولية، متطرقًا إلى مشكلة مياه الصرف الصحي في خان يونس خلال السنوات الماضية والتي كان يتم التخلص منها عبر ضخها إلى بركة التجميع في حي الأمل ومن ثم تفريغها بعد المعالجة الأولية إلى البحر مباشرة، مبينًا أن العمل بمشروع الصرف الصحي قد انطلق منذ عشرات السنين وأعاق الاحتلال تنفيذه منذ عام 1978م.

ومن جانبه أكد غنيم على أهمية جهود بلدية خان يونس لتحسين الواقع المائي وحماية البيئة من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى التي تساعد على بناء المستقبل الآمن للأجيال المقبلة بعيدًا عن التلوث، مشيرًا إلى أن المشروع يقع ضمن استراتيجية سُلطة المياه لتحسين وتطوير قطاع المياه في غزة، ويأتي بعد انتظار دام عشرات السنين، مؤكداً على أهمية المشروع على كافة المستويات ومنها الحفاظ على الصحة العامة والبيئة ومصادر المياه المعالجة والزراعة، فضلاً عن تأثيره على الجوانب الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

من جهته، قال د. أبو رمضان إن العمل في مشروع الصرف الصحي يحتاج تكاتف الجميع لضمان استمراريته، مضيفاً أن المشروع سيخدم محافظة خان يونس، وخاصة مدينة خان يونس، التي عانت من مشكلة التخلص من المياه العادمة إلى أن وصلت إلى حد بات يهدد سلامة وصحة المواطنين ويهدد أيضاً الخزان الجوفي بالتلوث، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية والمحلية تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل قطاع غزة الإنسانية، داعيًا إلى تضافر الجهود من أجل أن تصل شبكات الصرف الصحي إلى كل أرجاء المحافظة.