بلدية خان يونس تواصل اعمال مشروع إنشاء خط تصريف مياه الأمطار

غزة-الرأي

تواصل الطواقم الفنية التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة المتابعة الميدانية من خلال طواقم الإشراف الهندسي على أعمال مشروع خط تصريف مياه الأمطار الرئيسي في خان يونس، والذي يتم تنفيذه من خلال شركة أبناء شنن للمقاولات.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مصلحة مياه الساحل، وسلطة المياه الفلسطينية، وذلك بتمويل من دولة الكويت من خلال مؤسسة اليونسيف بتكلفة (1.5) مليون دولار .

وأجرى رئيس البلدية م. علاء الدين البطة جولة تفقديه لسير العمل بالميدان رافقها خلالها مهندسي الشركة المنفذة، أكد خلالها على أهمية المشروع والذي سينهي معاناة السكان والتي امتدت لعشرات السنين، لا سيما وأن المنطقة تعد من أكثر المناطق انخفاضًا في خان يونس، وتصل إليها مياه الأمطار من كافة أرجاء المحافظة.

وشدد م. البطة على أن البلدية لم تدخر جهدًا من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب لتنفيذ المشروع بكل مكوناته، وذلك بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، من أجل الارتقاء بخدمات الصرف الصحي ومياه الأمطار لسكان مدينة خان يونس.

يشار إلى أن طواقم بلدية خان يونس في القطاعات الخدماتية في المياه والصرف الصحي والنظافة وصيانة الطرق تقوم بأعمال إعتيادية خلال أيام الحظر من أجل تأمين وصول الخدمات للسكان في ظل الظروف الراهنة.