كلاسيكو ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في مواجهة الكلاسيكو، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2020-2021.

وتأتي مواجهة الفريقين الليلة، في ظل اشتعال منافسة الحصول على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل برشلونة مركز الوصافة في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد الريال في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد في صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، قبل أن يحل ضيفا على ريال بيتيس مساء الأحد في ملعب "بينتو فيامارين".

ولا شك أن فوز أحد الفريقين في مواجهة اليوم، سيعزز موقفه بشدة في حصد لقب الليجا في الموسم الحالي، حيث سيحصل الفرق الفائز على دفعة معنوية كبيرة للمضي قدما في الـ8 جولات المتبقية من المسابقة.

وسيحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا انتظارا لنتيجة أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، في حال تحقيق الفوز اليوم، وهو ما يسعى إليه أيضا الريال، فالفوز في مواجهة الليلة، سيجعله في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن الروخي بلانكوس.

ويفتقد برشلونة في مواجهة اليوم، للمهاجم الشاب أنسو فاتي، بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك بداعي الإصابة، فيما عاد المدافع جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما سيغيب عن الفريق الملكي، كل من القائد سيرجيو راموس، البلجيكي إيدين هازارد، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران وذلك بعد إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الظهير الأيمن داني كارفخال، الذي تعرض لانتكاسة جديدة في مران الريال، بعد تعافيه من الإصابة مؤخرا.

ويعتمد ريال مدريد على الثلاثي الهجومي المتألق في الفترة الأخيرة، الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل 18 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، الذي أحرز ثنائية مؤخرا في شباك ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، باللقاء الذي انتهى بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو العائد للتألق من جديد.

أما برشلونة، فسيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو فرس الرهان للفريق الكتالوني في اللقاء، حيث أن البرغوث يحتل صدارة هدافي الليجا برصيد 23 هدفا، كما أنه الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا.

كما يعتمد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة على الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سجل هدف فوز البارسا القاتل على بلد الوليد مساء الإثنين الماضي في الجولة الـ29 من المسابقة.

وتواجه الفريقان في 181 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني، حقق الريال الفوز في 74 مباراة، مقابل 72 انتصار لبرشلونة، و35 تعادل.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو" معقل البارسا، قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.