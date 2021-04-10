كيفية استخدام صور جوجل لنسخ لقطاتك على الهاتف



تعد صور جوجل متاحة على تطبيق الهاتف لأجهزة أيفون وأندرويد وفي متصفحات الويب، ولعل أحد أهم أسباب استخدام التطبيق هو الاحتفاظ بنسخة احتياطية غير محدودة من الصور المستندة إلى السحابة والتخزين الذي يوفره، وبمجرد الإعداد، سيقوم تطبيق صور جوجل تلقائيًا بحفظ الصور ومقاطع الفيديو على السحابة ومزامنتها عبر جميع أجهزتك، حتى تتمكن دائمًا من الوصول إلى صورك.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد لك كيفية عمل نسخة احتياطية من صور جوجل ومزامنتها على هاتفك:



1. ابدأ تطبيق صور جوجل وسجل الدخول إلى حساب جوجل، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.



2. اضغط على الصورة الرمزية لحسابك في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.



3. اضغط على "إعدادات الصورة".



4. في صفحة الإعدادات، اضغط على "النسخ الاحتياطي والمزامنة".



5. قم بتشغيل "النسخ الاحتياطي والمزامنة" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.



6. في نظام iOS، قد تحتاج إلى السماح لتطبيق "صور جوجل" بالوصول إلى صورك، فابدأ تطبيق الإعدادات واضغط على "الخصوصية"، ثم "الصور"، ابحث عن "صور جوجل" واضبطها على "كل الصور".



كيفية التحقق مما إذا تم نسخ الصور احتياطيًا على هاتفك



يمكنك لمعرفة ما إذا كانت صور جوجل قد احتفظت بنسخة احتياطية من صورك أو إذا كانت هناك مشكلة، مثل عدم وجود شبكة Wi-Fi تمنع نسخ صورك احتياطيًا، أن نقم بما يلي:



1. ابدأ تشغيل تطبيق صور جوجل.



2. اضغط على الصورة الرمزية لحسابك في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.



3. يجب أن تشاهد حالة النسخ الاحتياطي في منتصف الشاشة.

