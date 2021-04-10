مع قرب تحديثات واتساب الإجبارية.. تطبيق سيجنال يعلن عن ميزات جديدة

أعلن تطبيق سيغنال (Signal) للمراسلات المشفرة عن اختبار ميزة المدفوعات الجديدة داخل المملكة المتحدة، في خطوة أخرى لجذب مزيد من المستخدمين.

وقال التطبيق في بيان نشره عبر موقعه، إنه سيتم طرح أحدث إصدارات سيغنال التجريبية اليوم، والتي تحتوي على تحسينات في الأداء، وعدداً كبيراً من إصلاحات الأخطاء، وتحسينات على إعدادات كتم الصوت، بحسب موقع الجزيرة نت.

ويأتي هذا الإعلان من سيغنال الذي طُرح كتطبيق بديل لواتساب خلال الأشهر الماضية، قبل 37 يوماً من التحديثات الإجبارية المثيرة للجدل التي أعلن عنها الأخير والتي اعتبرها المتخصصون والمستخدمون انتهاكاً للخصوصية.

وأضاف البيان، أن الإصدار يتضمن أيضاً، ميزة "مدفوعات سيغنال" (Signal Payment)، التي تمكن المستخدمين من إرسال وتسلم المدفوعات التي تركز على الخصوصية بسهولة مثل إرسال أو تلقي رسالة.

وأوضح التطبيق، أنه يريد أن تتمتع تلك الميزة بالخصوصية والسرعة، وتعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، حيث تم إضافة بروتوكول "موبايل كوين" MobileCoin، الذي يمتلك عملة خاصة تسمي موب "MOB".

وبحسب البيان، فإن المستخدم سيكون بحاجة إلى ربط محفظة موبايل كوين بالتطبيق، ومن ثم يستطيع إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة، وتلقي الأموال منهم وتتبع الرصيد ومراجعة سجل المعاملات بواجهة بسيطة.

وأكد عدم قدرة سيغنال على الوصول إلى بيانات المعاملات المختلفة للمستخدمين، مشيراً إلى استعداد التطبيق على التوسع في تلك الميزة بعد استقبال التعليقات داخل المملكة المتحدة.

وتواصل شركة واتساب تذكير المستخدمين بقبول الشروط الجديدة الخاصة بالخدمة وسياسة الخصوصية والتي تم تأجيل العمل بها فبراير الماضي، مشددة على ضرورة قبولها قبل 15 مايو المقبل حتى يتمكنوا من متابعة استخدام التطبيق.