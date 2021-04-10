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كيفية حذف حسابات واتس آب وانستجرام نهائيا بدون فقد أي بيانات

10 نيسان / أبريل 2021 12:15

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إذا كنت أحد المستخدمين الذين يرغبون في حذف حسابات تطبيقي واتس آب وانستجرام بشكل دائم ونهائي، فيمكن اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك، مع المحافظة بشكل كامل على بيانات المستخدم المخزنة على التطبيقين، وذلك بكل سهولة كما يلى:

-حذف تطبيق واتس آب

كيفية تنزيل بيانات واتس آب

لا يسمح لك واتس آب بتنزيل جميع بياناتك مرة واحدة، وبالنظر إلى أن جميع الصور ومقاطع الفيديو والمستندات مخزنة بالفعل على هاتفك الذكي ، فإن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من مجلد واتس آب سيحل المشكلة، والآن ، ما عليك سوى التركيز على حفظ الدردشات، لذلك ، لا يحتوي نظام المراسلة على أي شرط "تنزيل الكل مرة واحدة"، لذلك ، عليك أن تذهب واحدًا تلو الآخر.

وللقيام بذلك ، افتح واتس آب -> الإعدادات -> الدردشات -> سجل الدردشات -> تصدير الدردشة.

والآن ، انقر فوق اسم جهة الاتصال للدردشة التي تريد تصديرها، كما يمكنك أيضًا تحديد الخيار Include Media في حالة رغبتك في تصدير محتوى الوسائط المتعددة في الملف المُصدَّر، ويمكن تكرار الأمر نفسه مع الدردشات الأخرى لتصديرها.

كيفية حذف حساب واتس آب بشكل دائم

1. افتح واتس آب وتوجه إلى الإعدادات

2. اضغط على الحسابات واختر حذف حسابي

3. تحقق من خلال إدخال رقم هاتفك المحمول المسجل ثم اضغط على زر حذف حسابي

هنا سيتعين عليك إعطاء واتس آب سببًا لحذف الحساب.

-حذف تطبيق انستجرام


كيفية تنزيل بيانات انستجرام

لدى انستجرام خيار تنزيل جميع البيانات دفعة واحدة.

للقيام بذلك، افتح Instagram -> الإعدادات -> الأمان -> تنزيل البيانات -> أدخل معرف البريد الإلكتروني

ثم اضغط على خيار طلب التنزيل. تحقق عن طريق إدخال كلمة المرور.

كيفية حذف حساب Instagram نهائيًا

لا يسمح Instagram للمستخدمين بحذف حساباتهم باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، لكن للقيام بذلك ، يحتاج المستخدم إلى فتح حساب انستجرام باستخدام متصفح على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب.

1. ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى Instagram

2. ثم اختر السبب وراء حذف الحساب من القائمة المنسدلة وأدخل كلمة المرور الخاصة بك للتحقق

3- الآن ، انقر فوق زر حذف حسابي نهائيًا

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