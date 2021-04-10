تفعيل رابط صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة وذلك خلال الفترة من 11 حتى 21 /4/2021، خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد حتى الخميس.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم السبت، أن الصرف سيبدأ في تمام الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ4 عصراً، على أن يتم الصرف في أيام رمضان من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ4 عصراً عبر كافة مكاتب البريد.

ودعت المستفيدين للالتزام بالتعليمات التي نشرتها، بأن يكون الصرف للمستفيد نفسه مع التوقيع وكتابة رقم الهاتف على سند الصرف وإحضار قلم شخصي والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وأكدت أن الصرف سيكون لكل مستفيد من المنحة حسب المكان المخصص له والموعد المحدد فقط.

ودعت المستفيدين للاستعلام عن المنحة القطرية من خلال الرابط: http://query.gov.ps