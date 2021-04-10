العمل والديموقراطية ينفذان برنامجآ تدريبيآ لرفع كفاءة مفتشي العمل

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع مركز الديموقراطية وحقوق العاملين برنامجآ تدريبيآ لمدة 7 ايام.

وهدف البرنامج إلي تعزيز قدرات 15 مفتش عمل في اكتساب المفاهيم و الموضوعات الفنية اللازمة لممارسة المفتشين عملهم في اقسام التفتيش وحماية العمل بما يتضمن التفتيش الميداني من خلال التاكد من الالتزام بتطبيق قانون العمل رقم 7 لعام 2000 م.

كما ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز التوعية لدى مفتشي العمل بشروط وظروف العمل بما يساهم في الوصول إلى بيئة عمل لائقة وآمنة.

الجدير بالذكر سيسهم رفد الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل بمفتشي العمل ليكونوا على كفاءة عالية باداء مهامهم في تعزيز التثبت والتأكد من التزام صاحب العمل بحماية العمال في بيئة العمل وفقآ لاشتراطات السلامة والصحة المهنية .

