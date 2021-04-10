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مجمع كمال عدوان يختتم سلسلة دورات تدريبية

10 نيسان / أبريل 2021 01:28

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غزة-الرأي

اختتمت إدارة مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية شمال قطاع غزة، سلسلة دورات تدريبية لـ 20 من الأطباء والممرضين العاملين في أقسام المجمع.
وجاء ذلك بحضور مدير مجمع عدوان الطبي عقيد أحمد الكحلوت، والمدير الطبي مقدم طبيب حامد الشرافي، ومدير التمريض عيد صباح ووفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
بدوره،أوضح العقيد الكحلوت أن سلسلة الدورات التدريبية شملت دورة إعداد مدربين (TOT)، ودورة أساسيات التعامل مع الحوادث "BTLS"مشيدا  بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطوير الكوادر الطبية العاملة بمجمع كمال عدوان..
وفي نهاية الاختتام، كرمت إدارة مجمع عدوان، الأطباء والممرضين المشاركين في الدورات التدريبية، ومنحتهم شهادات تفيد بحصولهم على الدورات التخصصية.
 

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