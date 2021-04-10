هيئة المعابر تنشر آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الأحد

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.



وذكرت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/12).



وشددت الهيئة على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً من الكشف الجديد الساعة 7:00 من صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأوضحت أن إجراء فحص كورونا للحافلات (المتبقي من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.



وبيّنت الهيئة أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.



وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



ولفتت الهيئة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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