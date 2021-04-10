بلدية غزة تنجز أعمال صيانة تقاطع شارعي الوحدة والنصر غرب المدينة

غزة-الرأي

أنجزت بلدية غزة صباح اليوم أعمال صيانة تقاطع شارعي الوحدة والنصر ( مفرق أبو طلال ) غرب المدينة ضمن جهود صيانة وإصلاح الطرق لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.

وذكرت البلدية أنها إستخدمت نحو 180 طناً من مادة الإسفلت الساخن في أعمال رصف المفرق البالغ مساحته 1100 مترا مربعاً.

وبينت البلدية أن الأعمال شملت قص إسفلت المفرق بالكامل والذي كان يعاني من تأكل وإهتراء وتفريغه ثم فرد طبقة جديدة من مادة " البسكورس " تبعها رصفه بمادة الإسفلت الساخن.

واوضحت البلدية استغلالها حالة الاغلاق وتوقف حركة السير التي تشهدها المدينة بسبب جائحة كورونا وتم اغلاق المفرق بشكل كلي منذ صباح يوم الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتعاون مع إدارة شرطة المرور لاجراء أعمال الصيانة للمفرق.

وبينت أن أعمال صيانة المفرق تمت ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وكانت بلدية غزة قد نفذت أعمال صيانة للشوارع والمفارق الحيوية في المدينة بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون دولار خلال العام 2020 وبداية العام الحالي.

ولفتت البلدية أن أعمال الصيانة التي أنجزتها شملت عدة شوارع ومفارق حيوية في المدينة منها؛ عمر المختار، والوحدة، والأقصى، وشارع يافا، وعز الدين القسام، وشارع بيروت، وشارع عون الشوا، وامتداد شارع احمد عبد العزيز، ومفرق السرايا، ومفرق الشفاء، ومفرق "ضبيط "، وإنشاء مفترق " دولة "، وشوارع ومفترقات أخرى في المدينة.

