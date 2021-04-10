بلدية غزة تنجز أعمال صيانة تقاطع شارعي الوحدة والنصر غرب المدينة

أنجزت بلدية غزة صباح اليوم أعمال صيانة تقاطع شارعي الوحدة والنصر ( مفرق أبو طلال ) غرب المدينة ضمن جهود صيانة وإصلاح الطرق لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وذكرت البلدية أنها إستخدمت نحو 180 طناً من مادة الإسفلت الساخن في أعمال رصف المفرق البالغ مساحته 1100 مترا مربعاً.
وبينت البلدية أن الأعمال شملت قص إسفلت المفرق بالكامل والذي كان يعاني من تأكل وإهتراء وتفريغه ثم فرد طبقة جديدة من مادة " البسكورس " تبعها رصفه بمادة الإسفلت الساخن.
واوضحت البلدية استغلالها حالة الاغلاق وتوقف حركة السير التي تشهدها المدينة بسبب جائحة كورونا وتم اغلاق المفرق بشكل كلي منذ صباح يوم الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتعاون مع إدارة شرطة المرور لاجراء أعمال الصيانة للمفرق.
وبينت أن أعمال صيانة المفرق تمت ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وكانت بلدية غزة قد نفذت أعمال صيانة للشوارع والمفارق الحيوية في المدينة بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون دولار خلال العام 2020 وبداية العام الحالي.
ولفتت البلدية أن أعمال الصيانة التي أنجزتها شملت عدة شوارع ومفارق حيوية في المدينة منها؛ عمر المختار، والوحدة، والأقصى، وشارع يافا، وعز الدين القسام، وشارع بيروت، وشارع عون الشوا، وامتداد شارع احمد عبد العزيز، ومفرق السرايا، ومفرق الشفاء، ومفرق "ضبيط "، وإنشاء مفترق " دولة "، وشوارع ومفترقات أخرى في المدينة.