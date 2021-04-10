الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

أغلقت الشرطة البحرية بغزة مساء اليوم السبت، البحر أمام الصيادين، نظراً لسوء الأحوال الجوية في قطاع غزة.
وكانت الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، لتبلغ أقل من معدلاتها بحوالي 10 درجات مئوية.
عاجل |
10 نيسان / أبريل 2021 08:03
20:03الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية
18:14التعليم تُنهي استعداداتها لعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة
19:2962 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن
15:52بلدية غزة تنجز أعمال صيانة تقاطع شارعي الوحدة والنصر غرب المدينة
15:50واللا: إسرائيل تحاول الدفع لإلغاء الانتخابات الفلسطينية