الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

غزة – الرأي:

أغلقت الشرطة البحرية بغزة مساء اليوم السبت، البحر أمام الصيادين، نظراً لسوء الأحوال الجوية في قطاع غزة.

وكانت الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، لتبلغ أقل من معدلاتها بحوالي 10 درجات مئوية.