وكالة الرأي الفلسطينية تحذير.. مضاعفات خطيرة من ارتداء الكمامات في كل مكان! وكالة الرأي الفلسطينية قرد يتحكم بلعبة فيديو بواسطة شريحة في دماغه دون استخدام يديه وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق المغازي وكالة الرأي الفلسطينية ما هو سر الشكل الحلقي للنباتات الصحراوية الأسترالية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا وكالة الرأي الفلسطينية مادة غذائية تساعد على تخفيض سريع لمستوى السكر في الدم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: إعادة فتح دور الحضانة بدءًا من اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن مفتاح سري قد يحدث ثورة في علاج عضلة القلب التالفة وكالة الرأي الفلسطينية علاج التساقط.. الكشف عمّا يساعد في زيادة نمو الشعر! وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يصعد للمركز الرابع بالفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

عدسات لاصقة ذكية... تكشف الأمراض!

11 نيسان / أبريل 2021 08:37

عدسات لاصقة ذكية... تكشف الأمراض!
عدسات لاصقة ذكية... تكشف الأمراض!

ركزّت دراسة في مجلة Contact Lens &amp; Anterior Eye الناطقة باللغة الإنكليزية على مستقبل العدسات اللاصقة.

والمدهش أن البحث أظهر حتى الآن أن عدسات لاصقة يمكنها عن طريق مؤشرات حيوية في الشريط الدمعي في العين تشخيص أمراض كالسكري والسرطان ومراقبة تلك الأمراض، كما نقلت مجلة Jolie الألمانية التي تعنى بشؤون المرأة.

والشريط الدمعي هو طبقة مكونة من السائل الدمعي ويغطي الجزء الأمامي من مقلة العين.

وإضافة إلى ذلك التشخيص، يمكن أن تحوي العدسات جرعات لبعض الأدوية يستفيد منها الجسم بشكل أفضل وتعطى عبرها بشكلٍ أكثر دقة من قطرات العين العادية. ويذهب الباحثون إلى أن ذلك سيضع حداً للكثير من الأعراض الجانبية أو يقلل منها.

وعليه، فضّل الكثير من مرتدي النظارات الطبية استبدالها بالعدسات اللاصقة. ويبدو أن مستقبل العدسات اللاصقة أكثر إشراقاً مما قد نتصوره؛ إذ قد تتطور إلى درجة الحلول محل شاشات الكمبيوترات وشاشات الهاتف المحمول، ومعالجة الأمراض، وتشخيص السرطان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟