ريال مدريد يهزم برشلونة في كلاسيكو مثير

اقتسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع أتلتيكو مدريد بعدما تغلب على ضيفه برشلونة 2/ 1، اليوم السبت، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 13 ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، رد برشلونة بهدف وحيد سجله المدافع أوسكار مينجيزا في الدقيقة 60.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس مساء الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

وحقق ريال مدريد اليوم الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، بينما قطع سلسلة من ستة انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وفرض برشلونة تفوقه في الدقائق الأولى من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي حيث أزعج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دفاع الريال منذ البداية، لكن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد تألق في التصدي لكرة خطيرة مبكرة، كما تعاون معه الدفاع في إبعاد الخطورة عن الشباك.

بعدها دخل ريال مدريد في أجواء اللقاء بقوة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 13 حيث انطلق فيدريكو فالفيردي ومرر الكرة إلى لوكاس فاسكيز الذي أرسل عرضية إلى كريم بنزيمة ليسكن الكرة بلمسة مهارية رائعة إلى داخل الشباك معلنا تقدم ريال مدريد 1 / صفر.

وتوالت محاولات ريال مدريد أملا في تعزيز تقدمه، لكن دفاع برشلونة تصدى لأكثر من محاولة من جانب لوكا مودريتش وبنزيمة وتوني كروس.

وفي الدقيقة 26 حصل رونالد أراخو مدافع برشلونة على إنذار بداعي عرقلة فينيسيوس جونيور، وحصل ريال مدريد على ضربة حرة من نقطة خطيرة.

وتقدم توني كروس لتنفيذ الضربة الحرة وسدد كرة قوية ارتطمت بظهر سيرجينو دست لاعب برشلونة ثم برأس جوردي ألبا قبل أن تسكن الشباك معلنة تقدم ريال مدريد 2/ صفر في الدقيقة 28.

وضاعت فرصة ثمينة على ريال مدريد في الدقيقة 34، حيث تلقى فينيسيوس جونيور طولية من مودريتش وانطلق نحو منطقة الجزاء ثم مرر عرضية إلى فالفيردي غير المراقب ليسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالقائم وارتدت إلى فاسكيز الذي سددها دون تردد لكن الحارس مارك أندري تير شتيجن تصدى لها.

وأجرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تبديلا اضطراريا في الدقيقة 43 حيث أشرك ألفارو أودريوزولا بدلا من فاسكيز الذي اشتكى من ألام إثر التحام قوي مع بيدرو جونزاليس لوبيز.

وكاد ميسي أن يهز شباك ريال مدريد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حيث سدد كرة قوية خادعة من ضربة ركنية لكنها اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط بتقدم ريال مدريد 2/ صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان بدلا من سيرجينو دست.

وأهدر توني كروس فرصة في الدقيقة 53، حيث انطلق كريم بنزيمة من الناحية اليمنة وأرسل عرضية رائعة إلى كروس غير المراقب، لكن الأخير سدد الكرة بتسرع ودون تركيز لتمر بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 55 انطلق عثمان ديمبلي ومرر الكرة إلى فرينكي دي يونج الذي أرسل عرضية إلى جريزمان ليسدد الكرة بجوار القائم، في الوقت الذي أشار فيه حامل الراية إلى وجود تسلل.

وتراجع الإيقاع شيئا ما مع معاناة اللاعبين في التحرك على أرض الملعب مع تزايد كثافة هطول الأمطار.

وفي الدقيقة 60، نجح برشلونة في هز الشباك، حيث أرسل وردي ألبا عرضية، سمح جريزمان بمرورها إلى زميله أوسكار مينجيزا الذي أسكنها في الشباك معلنا تقليص تقدم ريال مدريد إلى 2/ 1.

وأجرى زيدان التبديل الثاني في صفوف ريال مدريد في الدقيقة 61 حيث أشرك ماركو أسينسيو بدلا من فالفيردي، كما دفع كومان باللاعب سيرجي روبرتو بدلا من سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 64.

وأنقذ أراخو مرمى برشلونة من محاولة خطيرة في الدقيقة 66، حيث أرسل مودريتش طولية إلى جونيور الذي انطلق في هجمة مرتدة سريعة حتى توغل إلى منطقة الجزاء وحاول تمرير عرضية إلى بنزيمة غير المراقب، لكن أراخو قطع التمريرة لينقذ المرمى.

وفي الدقيقة 72، أجرى زيدان ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، حيث أشرك إيسكو وماريانو دياز ومارسيلو وأخرج بنزيمة وفينيسيوس جونيور و توني كروس، كما أشرك كومان اللاعب موريبا كوروما بدلا من أراخو.

وكاد أودريوزولا أن يضيف الهدف الثالث لريال مدريد من كرة مباغتة في الدقيقة 76 لكن الحارس تير شتيجن تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 84، سدد ألبا كرة خطيرة مرت أمام المرمى، وحاول البديل مارتن برايثوايت اللحاق بها لكنه سقط في ظل مطاردة من جانب فيرلاند ميندي، وتوقف اللعب في ظل احتجاج لاعبي برشلونة ومطالبتهم بضربة جزاء، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وفي الدقيقة 90، حصل كاسيميرو على البطاقة الحمراء وطرد بسبب الخشونة، ليكمل ريال مدريد الثواني المتبقية بعشرة لاعبين فقط، وسدد ميسي كرة خطيرة من الضربة الحرة لكن كورتوا تصدى لها على مرتين.

وكاد مارسيلو أن يضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة لكن مينجيزا تدخل في اللحظة المناسبة وساعد الحارس تير شتيجن في الإمساك بالكرة، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2/ 1.