تشيلسي يصعد للمركز الرابع بالفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

صعد فريق تشيلسي إلى المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه كريستال بالاس 4/ 1، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة لينتزع المركز الرابع من ليفربول الذي تغلب اليوم على أستون فيلا 2/ 1، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول للمباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها كاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش وكورت زوما في الدقائق الثامنة والعاشرة و30.

وفي الشوط الثاني، رد كريستال بالاس بهدف سجله كريستيان بنتيكي في الدقيقة 63 ثم اختتم بوليسيتش التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 78.