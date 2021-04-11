تعليم شرق غزة تختتم لقاءات تدريبية حول "مهارات خدمة الجمهور"

غزة- الرأي

اختتمت لجنة خدمة الجمهور بمديرية تعليم شرق غزة سلسلة لقاءاتها التدريبية حول مهارات خدمة الجمهور والتي استهدفت كوكبة من موظفي المديرية من مختلف الأقسام.

وتناولت اللقاءات التدريبية التي قام بتنفيذها نخبة من ذوي الخبرة تناولت العديد من الموضوعات منها: فن التعامل والتواصل مع الأخرين، قواعد فن الاتيكيت، التفكير الإبداعي، إدارة الوقت.

وحضر اختتام اللقاءات التي عقدت بالمديرية أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم ,ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ورئيس لجنة خدمة الجمهور إلى جانب المشاركين في اللقاءات التدريبية.

وثمن أ. نور الدين جهود لجنة خدمة الجمهور وسعيها الحثيث لتطوير أداء الموظفين وتنمية قدراتهم, مؤكدًا علي اهتمام وحرص مديريته علي الارتقاء بأداء جميع كوادرها.

بدوره أوضح د. الشيخ خليل أن الهدف من هذه اللقاءات التدريبية تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاياتهم وتعريفهم مفاهيم وفنون التعامل مع الجمهور والتطبيقات العملية على مهارات التعامل في بيئة العمل وتمكين المشاركين من خلق جو من الألفة مع الجمهور من خلال تدريبهم على منهجية حديثة لهذه الغاية.