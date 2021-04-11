الشرطة تحتجز 86 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

واصلت الأجهزة الشرطية جهودها المكثفة امس السبت، في تشديد متابعة الالتزام بقرار منع حركة المركبات في قطاع غزة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفق الإحصائية اليومية لمهام الشرطة خلال 24 ساعة الماضية وحتى مساء السبت، فقد احتجزت شرطة المرور 86 مركبة مخالفة لحظر الحركة، منها 24 دراجة نارية وتكتك.

وأوضحت الشرطة أن حجز تلك المركبات سيستمر حتى صباح غد الأحد، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتخذة حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت فرض قرار حظر حركة المركبات منذ مساء الأربعاء الماضي وحتى صباح غد الأحد؛ ضمن قرارات مواجهة ارتفاع الحالة الوبائية لفيروس كورونا.