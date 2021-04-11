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الحكم المحلي تبدأ بإنشاء أبراج الإنقاذ البحري

11 نيسان / أبريل 2021 09:17

الحكم المحلي تبدأ بإنشاء أبراجًا للإنقاذ البحري
الحكم المحلي تبدأ بإنشاء أبراجًا للإنقاذ البحري

غزة- الرأي

بدأت وزارة الحكم المحلي، بإنشاء أبراجًا للإنقاذ البحري على امتداد ساحل بلديات المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على حياة المصطافين في موسم الصيف القادم".


وأوضح مسؤول ملف الإنقاذ البحري بوزارة الحكم المحلي عطاف الكفارنة، أن أبراج الإنقاذ تشمل بالمرحلة الأولي  ساحل بلدية خان يونس، وسيتمد بعد ذلك لمحافظات أخرى.


وذكر الكفارنة، أن إنشاء أبراج الإنقاذ على طول الشاطئ يشكل حماية حقيقية لعموم المصطافين كونه يساعد المنقذين في مراقبة الشاطئ على أكمل وجه، ويسهم في إرشاد المواطنين وتعريفهم بالمناطق المسموح السباحة بها، والمناطق التي يحظر دخولها نظرا لخطورة التيارات.

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