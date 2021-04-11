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"السياحة والأثار" تنفذ 709 جولة ميدانية خلال الربع الأول من 2021

11 نيسان / أبريل 2021 10:11

"السياحة والأثار" تنفذ 709 جولة ميدانية خلال الربع الأول من 2021

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار في قطاع غزة، أنها  نفذت أكثر من (709) جولة ميدانية على مختلف المنشآت السياحية والترفيهية في انحاء القطاع، خلال الربع الأول من العام الجاري2021، وذلك بهدف التأكد من التزامها بقرارات لجنة الطوارئ والاغلاق بعد تصاعد  اعداد المصابين في الموجه الثانية لكورونا. 

وقالت الوزارة في تصريح صحفي  تلقت "الرأي" نسخة عنه اليوم الأحد، إن طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة زارت خلال الشهور الثلاثة الماضية كافة  المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وكافيهات واكشاك وفنادق واستراحات شاطئية وغيرها من شمال القطاع الى اقصى جنوبه، وحرصوا على تقديم النصائح لأصحابها بضرورة الالتزام واهميته تسطيح منحنى انتشار الوباء .


واوضحت الوزارة انها واصلت منذ بداية العام الجاري 2021 تنفيذ جولاتها المكثفة لمتابعة ومراقبة، المئات من المنشآت السياحية وزيارتها بشكل ميداني، للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة وقرارات لجنة الطوارئ وذلك لحماية ابناء شعبنا والحد من انتشار الجائحة  والتي تصاعدت في الشهرين الاخيرين.


وأضافت الوزارة انها فرضت على عدد من المخالفين التوقيع على تعهدات خاصة بعدم العودة الى تلك المخالفات كي لا يتخذ بحقهم إجراءات قانونية، كما تم بالفعل اصدار توصيه بإغلاق العديد من المنشآت السياحية التي تكررت مخالفتها، و لم يلتزموا  بمواعيد الاغلاق او تهاونوا بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة.


وأشارت الوزارة انها ستواصل خلال الفترة القادمة جولاتها التفقدية على كافة المنشآت السياحية فى القطاع  لضمان الالتزام بقرارات الجهات المختصة، ولن تتوقف حتى ينتهى هذا الوباء في قطاعنا الحبيب .

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