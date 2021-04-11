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بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة

11 نيسان / أبريل 2021 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، صباح اليوم الأحد، صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن صرف المنحة سيستمر حتى تاريخ 21 إبريل الجاري خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد حتى الخميس بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساءً، على أن يبدأ الصرف خلال شهر  رمضان من الساعة 9 صباحًا.

من جهتها، ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أن المستفيدين من هذه الدفعة كل من استلم أقل من 18 مرة ومن استلم 15 مرة وعدد الأبناء 7 فما فوق.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة، كما لا تتضمن أسماء لمستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ الأحد عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة، بواقع 100$ لكل عائلة.

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