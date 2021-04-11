وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والأثار" تنفذ 709 جولة ميدانية خلال الربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2800)الاحد 11/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبدأ بإنشاء أبراجًا للإنقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تحتجز 86 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات وكالة الرأي الفلسطينية قطاع الساعات السويسرية يخوض تحدي التحول الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تختتم لقاءات تدريبية حول "مهارات خدمة الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية يقتل أفراد عائلته محاكات لمشهد في لعبة الكترونية!
أخبار » الأخبار الحكومية

نيابة الوسطى تختتم جولة تفقدية على المراكز الشرطية فى المحافظة

11 نيسان / أبريل 2021 10:15

نيابة الوسطى تختتم جولة تفقدية على المراكز الشرطية فى المحافظة
نيابة الوسطى تختتم جولة تفقدية على المراكز الشرطية فى المحافظة

الوسطى- الرأي

اختتمت نيابة الوسطي الجزئية ، جولة تفقدية على جميع المراكز الشرطية مركز شرطة  دير البلح، ومركز النصيرات، ومركز معسكرات الوسطى، بكافة اقسامهم من مكاتب تحقيق والتنفيذ والنظارات والمباحث العامة .


وتم الاطلاع على الكشوفات الخاصة بالنظارات وتفقد الموقوفين والتأكد من عدم وجود اي موقوف بشكل غير مشروع .


وتأتي هذه الجولة في سياق الإطمئنان على سلامة الاجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ التفويضات الصادرة عن وكلاء النيابة.

واشاد عضوي النيابة  خالد حلس وصبحي برغوت  بالدور الايجابي للشرطة  والتنسيق المتواصل مع النيابة العامة في خدمة المواطن الفلسطيني ورد المظالم   وارساء الأمن المجتمعي وتحقيق العدالة وسيادة القانون .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟