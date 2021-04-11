نيابة الوسطى تختتم جولة تفقدية على المراكز الشرطية في المحافظة

الوسطى- الرأي

اختتمت نيابة الوسطي الجزئية ، جولة تفقدية على جميع المراكز الشرطية مركز شرطة دير البلح، ومركز النصيرات، ومركز معسكرات الوسطى، بكافة اقسامهم من مكاتب تحقيق والتنفيذ والنظارات والمباحث العامة .



وتم الاطلاع على الكشوفات الخاصة بالنظارات وتفقد الموقوفين والتأكد من عدم وجود اي موقوف بشكل غير مشروع .



وتأتي هذه الجولة في سياق الإطمئنان على سلامة الاجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ التفويضات الصادرة عن وكلاء النيابة.

واشاد عضوي النيابة خالد حلس وصبحي برغوت بالدور الايجابي للشرطة والتنسيق المتواصل مع النيابة العامة في خدمة المواطن الفلسطيني ورد المظالم وارساء الأمن المجتمعي وتحقيق العدالة وسيادة القانون .