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هيئة الاستثمار تمّول 26 مشروعاً صغيراً بأكثر من 170 ألف دولار

11 نيسان / أبريل 2021 10:24

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في غزة عن تمويل 26 مشروعاً صغيراً، بنظام القرض الحسن بقيمة اجمالية بلغت 170 ألف و500 دولار .

وذكرت الهيئة، أن المشاريع الممولة تنوعت بين مشاريع صناعية وزراعية وخدماتية وتجارية، وأن 50% من المشاريع الممولة كانت مشاريع جديدة فيما كان باقي المشاريع تطوير لمشاريع قائمة، وأن المشاريع الممولة توزعت على المحافظات الخمس في قطاع غزة.

وقال مدير عام الهيئة علام غباين، إن الهيئة انتهت من مناقشة جميع طلبات التمويل التي استلمتها الهيئة في شهر يناير الماضي وأن اجمالي المشاريع التي مولتها الهيئة منذ بداية العام الحالي بلغ 63 مشروعاً صغيراً وأن أجمالي مبلغ التمويل لهذه المشاريع بلغ 403500 دولار وأن المشاريع الممولة ستساهم في تمكين وتوفير 239 فرصة عمل مستدامة.

وأوضح غباين، أن اللجنة الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة أقرت  زيادة سقف التمويل لمشاريع الملاعب المعشبة والصالات الرياضية إلى 20  ألف دولار للمشروع الواحد وكذلك تم زيادة سقف التمويل لمشاريع عيادات الأسنان إلى 15 ألف دولار بناءً على طلب نقابة أطباء الاسنان.

ونوه إلى أن الهيئة قد انتهت من تجهيز الواجهة الالكترونية لاستقبال طلبات التمويل من خلال التسجيل الحكومي الموحد، وأن الاعلان عن استئناف استقبال الطلبات سيكون منتصف الشهر الحالي.

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