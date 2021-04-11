المكتب الفني للنيابة العامة يختتم سلسلة زيارات معايشة للنيابات

غزة- الرأي

اختتم أعضاء المكتب الفني بالنيابة العامة، زيارات معايشة اجرائية علي النيابات والتي انتهت في نيابة الشمال وشملت نيابتي الوسطي الجزئية و غزة الجزئية.

وشارك في الزيارات اعضاء المكتب الفني بالنيابة العامة وهم علاء شبلاق و خميس فروانة ورأفت عرام والمساعد القانوني هشام الجدبة، بهدف المتابعة وحسن ادارة الملف الجزائي وجودة التحقيقات وسلامتها ، وصحة التكييف القانوني للتهم، واستيفاء وتدقيق كافة التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التفويضات من الشرطة، وقوة الحجة والترافع امام المحاكم.

كما أن تلك الزيارات تعزز دعائم سيادة القانون ورد المظالم واحقاق الحقوق لأصحابها والحد من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ،والنهوض بواقع الإداء الفني لأعضاء النيابة العامة.